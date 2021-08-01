أنباء عن تجديد انتخاب هنية رئيسا لحركة "حماس"

أفاد مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أن توافقاً جرى في الأوساط القيادية للحركة، على تجديد انتخاب إسماعيل هنية، رئيساً للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية (2021-2025).

وبحسب وكالة الأناضول نقلا عن المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن مجلس الشورى العام للحركة، سوف يلتئم اليوم الأحد، من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى هيئة تنفيذية)، وذلك بعد أن تم قبل أسابيع الانتهاء من انتخاب رؤساء الأقاليم الثلاثة (قطاع غزة، الضفة الغربية، والخارج "خارج فلسطين").

ولفت المصدر إلى أن الاتفاق على تجديد انتخاب هنية لدورة ثانية، جاء بناء على عدم وجود شخصية منافسة له، بعد امتناع خالد مشعل عن المنافسة على رئاسة الحركة.

ويشغل مشعل حالياً، رئاسة إقليم الخارج بحماس بعد انتخابه في هذا المنصب في أبريل/ نيسان الماضي، بينما انتُخب صالح العاروري رئيساً لإقليم الضفة الغربية في يوليو/ تموز، في حين يشغل يحيى السنوار رئاسة إقليم قطاع غزة بعد انتخابه في مارس/ آذار من العام الجاري.

وبانتخاب هنية رئيساً لها، تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025، التي بدأت في 18 فبراير/ شباط الماضي، في حين يُتبقى انتخاب نائب رئيس المكتب السياسي في وقت لاحق.

وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف مُحاطة بالسرية؛ نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.