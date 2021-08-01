الأزهر يعزي عائلات ضحايا الحرائق في تركيا

تقدمت مؤسسة الأزهر الشريف في مصر، الأحد، بالتعازي إلى عائلات الضحايا جراء حرائق الغابات في تركيا، معربة عن تضامنها مع الشعب التركي.

وقال الأزهر، في بيان عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إنه "يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي وأسر الضحايا الذي سقطوا جراء اندلاع حرائق الغابات بعدد من المناطق في تركيا".

كما أعرب عن "تضامنه مع الشعب التركي في مواجهة هذا الحادث المأساوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن ينزل سكينته على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والسبت، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة تتابع بأسى اندلاع حرائق الغابات في تركيا.

وأضافت: "تتقدم مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، وتؤكد "تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

واندلعت حرائق غابات في ولايات جنوبي وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، اعتبرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "مناطق منكوبة".

وأودت الحرائق بحياة 6 أشخاص وأصابت العشرات، فيما تمكنت فرق الإطفاء التركية حتى الأحد من السيطرة على 111 حريق، وتواصل الجهود لإخماد 6 حرائق متبقية.