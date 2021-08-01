ضبط 100 ألف حبة مخدرة في شمال سوريا

ضبطت فرق الأمن 100 ألف حبة مخدرة في عملية لمكافحة المخدرات بمنطقة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول، الأحد، أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، نفذت عملية ضد مروجي المخدرات في الباب، المحررة من الإرهاب عبر عملية "درع الفرات".

وشنت الفرق حملة مداهمات على أماكن عدة، وألقت القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وضبطت 100 ألف حبة مخدرة.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.