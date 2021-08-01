مقتل وإصابة 8 عسكريين والقضاء على 89 مسلحًا بسيناء المصرية

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل وإصابة 8 عسكريين والقضاء على 89 مسلحا بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان للجيش، يأتي ذلك في "إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية".

وذكر البيان أنه "نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة، نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات (شمال سيناء)". دون تحديد عدد القتلى والمصابين أو الرتب العسكرية.

كما أعلن "مقتل 89 تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء".

وأضاف أنه "تم اكتشاف وتدمير 13 نفقا كان يستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء"، حسب البيان ذاته.

والسبت، كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن مسلحين من تنظيم "داعش"، نصبوا كمينا لنقطة تفتيش شمال سيناء، "أسفر عن مقتل 5 على الأقل من قوات الأمن".

ومنذ يناير/كانون ثان الماضي، لم يعلن الجيش المصري عن مقتل عسكريين أو مسلحين، إذ كان أخر إعلان في 8 ديسمبر/كانون أول 2020، عن مقتل وإصابة 6 عسكريين، و"القضاء" على 40 مسلحا.

وتنشط في شمال سيناء تنظيمات مسلحة أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لـ"داعش"، وغير اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".‎

وفبراير/شباط 2018، أعلنت مصر إطلاق عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد خاصة في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء".