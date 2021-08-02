أرامكو تنفي عزمها تعدين "بيتكوين"

نفت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الاثنين، الأنباء التي تزعم دخولها في أنشطة العملات الرقمية وخاصة عملة بيتكوين.

وقالت أرامكو في بيان رسمي، إن "الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير مؤخرا، تزعم أن أرامكو تخطط للدخول في أنشطة تعدين بيتكوين".

ونشرت منصات تداول للعملات الافتراضية ووسائل إعلام أجنبية، الأسبوع الماضي، حول نية أرامكو الاستثمار في العملات الافتراضية، ضمن أدوات محفظتها الاستثمارية.

والشركة النفطية السعودية هي أكبر شركة زيوت في العالم بمتوسط إنتاج يومي في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل، وتبلغ كلفة إنتاجها للنفط 2.5 دولارا لكل برميل.

وتشهد أسعار العملات الافتراضية تراجعات منذ مايو/أيار 2021، بعد إعلان الصين حربا على منصات تداولها في السوق المحلية، ومنعت عمليات بيعها وشرائها وتعدينها.