العراق يطلب من النظام السوري زيادة الإطلاقات المائية‎‎

طلب العراق من النظام السوري، الاثنين، زيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى البلاد عبر نهر الفرات، لتعويض النقص في الإيرادات المائية بسبب قلة الأمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني ونظيره في النظام السوري تمام رعد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق بيان لوزارة الموارد المائية العراقية.

وذكر الحمداني، وفق البيان إنه "تم الطلب من الجانب السوري زيادة الإطلاقات من المخزون المائي لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة لقلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وذلك لتقاسم الضرر بين الجانبين".

ويقضي اتفاق سابق كان معمولاً به بشأن نهر الفرات بإطلاق الجانب التركي 500م3 بالثانية من المياه كحد أدنى على الحدود التركية - السورية، وتقسم تلك الكميات باتفاق ثانٍ بنسبة 58 % للعراق و42 % إلى سوريا.

وأعلن العراق في يونيو/حزيران الماضي أن تركيا قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في أزمة شح المياه.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.