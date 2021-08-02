القاهرة تعلن تنفيذ مناورات عسكرية جوية مع الإمارات

وصلت قوات جوية مصرية إلى الإمارات العربية للقيام بمناورات عسكرية باسم "زايد 3"، وفق ما أعلنت القاهرة، اليوم.

وجاء في بيان للجيش المصري: "وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة في التدريب الجوي ‏المصري الإماراتي (زايد 3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات".

وأفاد البيان بأن المناورة تتم "‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وتستمر فعالياته لعدة أيام".

وأوضح أن المناورة تهدف إلى "‏التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد ‏لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية تحت ‏مختلف الظروف".

ولم يوضح بيان الجيش المصري موعد انطلاق المناورة الجوية أو مدتها.

وخلال السنوات الماضية، كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع عدة دول عربية وأجنبية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا واليونان والسعودية والإمارات والسودان.