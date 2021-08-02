جعجع يجدد دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لمعالجة أزمة لبنان

جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الاثنين، دعوته إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة من أجل معالجة أزمة لبنان وبدء مسيرة الإنقاذ.

كلام جعجع جاء في كلمة ألقاها خلال مسيرة نظمها حزب القوات اللبنانية في بيروت إحياء للذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، التي تحل بعد يومين.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت تسبب بمقتل نحو 200 شخص وإصابة 7 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.

وأضاف جعجع أن "المعالجة الجذرية لأزمة لبنان لن تتم إلا من خلال تغيير المجموعة الحاكمة، عبر انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن".

ويحل موعد الانتخابات النيابية المقبلة في مارس/ آذار 2022، في وقت يتخوف بعض المراقبين من أن يمدد البرلمان لنفسه الولاية أسوة بما حصل عام 2009 و2013 و2014 من خلال قانون صادر عنه بسبب "ظروف أمنية واستثنائية تمر فيها البلاد".

وتوجّه جعجع إلى "المسؤولين عن انفجار المرفأ، إهمالاً أو فعلاً، شراكةً أو تواطؤً"، بالقول "مهما تهربتم، ومهما حاولتم عرقلة العدالة، سوف تحاكمون".

و"القوات اللبنانية"، هو الحزب المسيحي الماروني المنافس في الساحة اللبنانية لـ"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه رئيس البلاد ميشال عون حليف "حزب الله".

وحالت الخلافات السياسية دون تأليف حكومة جديدة توقف "الانهيار الاقتصادي" وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

والإثنين الماضي كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة، وبدأ في اليوم التالي مشاورات لتأليفها، بعد تعثر سلفه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في تشكيلها.