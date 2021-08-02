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طائرة أردنية تهبط اضطرارياً في عمان بسبب جرس إنذار

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.08.2021 12:12
آخر تحديث في 02.08.2021 12:17

قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن رحلتها المتجهة من القاهرة إلى عمان، اضطرت لإعلان الهبوط الاضطراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي)، قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وأرجعت الشركة في بيان، الاثنين، سبب الهبوط الاضطراري إلى إطلاق جرس إنذار بشكل مفاجئ، دون معرفة السبب.

وذكرت أن الهبوط صباح اليوم، تم بسلام على المدرج الرئيس، وأجلي جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً، وأفراد طاقم الطائرة الستة، على المدرج المساند احترازياً.

وتعمل الشركة حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها.

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