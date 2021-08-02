مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بهجومين مسلحين في العراق

أفاد مصدران أمنيان عراقيان، الاثنين، بمقتل 3 أشخاص أحدهم شرطي، في هجومين مسلحين بمحافظتي ذي قار (جنوب) وصلاح الدين (شمال).

وقال الملازم في الشرطة جميل الحسيني، للأناضول، إن مسلحين اثنين مجهولي الهوية كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على شرطي صباح اليوم، في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار.

وأضاف أن "الشرطي قتل في الحال، فيما لاذ المهاجمان بالفرار".

وفي تطور منفصل، قال النقيب في الشرطة سمير الشهابي، إن مجموعة من مسلحي "داعش" أطلقت النار بأسلحة قنص ورشاشات، في وقت متأخر من مساء الأحد، على منازل مدنيين في قرية (البو جواري) التابعة لقضاء الضلوعية في محافظة صلاح الدين.

وأضاف الشهابي أن معلماً متقاعداً وشقيقه قتلا في الهجوم، وأصيب 5 آخرون بجروح متباينة، مشيراً إلى وصول تعزيزات أمنية إلى القرية لملاحقة المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين، إلا ان السلطات العراقية عادة ما تتهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراء الهجمات المشابهة.