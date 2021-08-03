البحرية البريطانية: "اختطاف محتمل" لسفينة قبالة سواحل الإمارات في خليج عمان

حذرت البحرية البريطانية، الثلاثاء، من عملية "اختطاف محتملة" لسفينة قبالة سواحل الإمارات في خليج عمان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" أن سفينة تجارية تعرضت إلى حادث قرب سواحل الفجيرة الإماراتية في بحر عمان.

وفي وقت لاحق، قالت إن الحادث كان "عملية اختطاف محتملة"، دون أي مزيد من التفاصيل.

بدوره، ذكر موقع "مارين ترافيك" أن 4 سفن أطلقت تحذيرات إثر فقدانها السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، لافتا أن ذلك جاء وسط ورود أنباء عن "حادث" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي.

وقال الموقع المتخصص في تحديد مواقع السفن مع حركة المرور البحرية إن السفن أطلقت التحذيرات عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أيام من إعلان شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، مقتل اثنين من طاقم سفينة ميركير ستريت، جراء تعرضها لهجوم، الخميس، في المحيط الهندي، عندما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إيران عن الحادث، فيما نفت الأخيرة ضلوعها في الحادثة.