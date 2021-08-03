السيسي يعلن نيته زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء أنه يعتزم زيادة ثمن رغيف الخبز المدعم الذي اعتاد محدودو الدخل والفقراء من المصريين شراءه بخمسة قروش، في محاولة لتوفير ميزانية التغذية المدرسية للطلاب.

وقال السيسي خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات الغذائية الصناعية بمحافظة المنوفية في دلتا النيل وبثها التلفزيون الرسمي "أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 ساغ (قروش) يزيد ثمنه".

وأضاف السيسي للحضور "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة.. هذا الأمر يجب أن يتوقف". ولم يكشف السيسي عن السعر الجديد للرغيف.

وأتت تصريحات السيسي في سياق الحديث عن توفير ميزانية بمبلغ 8 مليارات جنيه (حوالي 509,6 مليون دولار) للتغذية المدرسية للطلاب.

وعلّق السيسي "أريد أن أعطي لأولادي أكل بـ8 مليار جنيه وليس هناك نقود".

يصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أعلنت في أيار/ مايو يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71,5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة.

كذلك تصل تكلفة دعم الخبز بموازنة البلاد الحالية إلى 50,6 مليار جنيه.

وقال السيسي في تصريحات الثلاثاء "نحن ناس جادون وأمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس (..) فلا يقول لي أحد لا تقترب من الرغيف".

وعقب تصريحات الرئيس المصري، تصدر وسم #إلا_رغيف_العيش موضوعات المُناقشة في مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

منذ العام 2016 تطبق مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدأته بتعويم الجنيه المصري، كما شمل إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وبحسب أحدث احصاءات وزارة التخطيط المصرية، سجل معدل الفقر في مصر تراجعا للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما ليسجل 29,7% في العام المالي 2020/2019، مقارنة مع 32,5% في العام المالي السابق له.