القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة مسيرة للحوثيين بالحديدة

أعلنت القوات الحكومية باليمن، الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بالحديدة (غرب)، والسيطرة على جبل بالكامل بمحافظة مأرب (وسط).

جاء ذلك حسب بيانين منفصلين للقوات الحكومية فيما لم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي حتى الساعة 15:40 ت.غ.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية عن مصادر عسكرية لم تسمها أن "وحدات من اللواء 12 عمالقة أسقطت طائرة مسيرة بمنطقة الجاح جنوبي الحديدة".

وأضافت أن "الطائرة المسيرة هجومية وتحمل قذائف هاون عيار 60"، دون مزيد من التفاصيل.

ويسيطر الحوثيون على مركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاسم ذاته، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وفي بيان آخر، أعلن موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن "قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل البياض بالكامل في جبهة المشيريف جنوبي مدينة مأرب إثر هجوم على مواقع الحوثيين".

وقال البيان: "قتل خلال المواجهات 14 من عناصر المليشيات (الحوثيون) وجرح العشرات".

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ولاحتوائها على محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء