قائمقام سنجار يطالب بإنهاء وجود بي كا كا الإرهابي في القضاء

طالب قائمقام قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق بإنهاء وجود تنظيم "بي كاكا" الإرهابي لأجل عودة المدنيين.

وقال علي آغا، الثلاثاء، في بيان بمناسبة الذكرى السابعة للإبادة الإيزيدية على يد "داعش"، "يجب إنهاء تواجد تنظيم بي كا كا الإرهابي وفرض القانون في سنجار، لأن تواجده عامل في عدم استقرار وعائق ومانع لعودة النازحين".

وأضاف أن 3530 مختطفا تمكنوا من النجاة من قبضة تنظيم "داعش" من أصل 6417 تم اختطافهم عام 2014.

وتعرض قضاء سنجار الذي يتمتع بغالبية إيزيدية إلى دمار في البنى التحتية وممتلكات المدنيين إثر سيطرة تنظيم "داعش" على القضاء صيف عام 2014، وبعدها عام 2015 خضع القضاء لسيطرة عناصر "بي كاكا" الإرهابية بعد تحريره من "داعش".

وتابع آغا، أنه "حتى الآن تم العثور على 81 مقبرة جماعية للضحايا الإيزيديين، إلى جانب تدمير 8105 من منازلهم في قضاء سنجار، ونزوح 450 ألف إيزيدي من المنطقة خلال عام 2014".

والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.