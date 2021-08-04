الشرطة الألمانية تعتقل رجلاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا

اعتقلت الشرطة الألمانية سوريًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد إثبات إطلاقه قذيفة صاروخية على مجموعة من المدنيين في دمشق عام 2014، وفق ما أعلن مسؤولون ألمان، الأربعاء.

وألقي القبض على المشتبه به، الذي ذُكر باسم "مُوفق" تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، في برلين اليوم الأربعاء.

وقال ممثلو الادعاء الفيدرالي إن موفق أطلق قذيفة "آر بي جي" على مجموعة من الأشخاص الذين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية في حي اليرموك بدمشق، الذي تقطنه جالية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.

وقتل في الهجوم سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثلاثة بينهم طفل في السادسة من عمره.

كان المشتبه به عضوًا في حركة "فلسطين الحرة"، وعضوًا سابقًا في "الحركة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة".

خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2013 وأبريل / نيسان 2015، سيطرت التنظيمات على مخيم اليرموك للاجئين نيابة عن النظام السوري.