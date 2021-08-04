القدس.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، في تصريح مقتضب، إن "106 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأربعاء بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.