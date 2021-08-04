المدفعية الإسرائيلية ترد على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه أراضيها

أعلن بيان للجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان اليوم باتجاه شمال إسرائيل مؤكدة أنها بضرب الأراضي اللبنانية بالمدفعية.

وقال بيان الجيش إن "ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية (...) سقط اثنان في إسرائيل وواحد لم يتعد الحدود".

وأضاف: "أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأراضي اللبنانية".

وسقطت الصواريخ بالقرب من بلدة كريات شمونة الشمالية التي هرع سكانها إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار.

ولم يعلن الجيش عن قيود على حركة السكان في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي كان ووزير الدفاع بيني غانتس في البرلمان (الكنيست) إلى أنه "تم إطلاعهما" على الأحداث وأن القيادة تتابع الأمر.

وكانت نيران المدفعية الإسرائيلية قصفت في 20 تموز/يوليو المنصرم لبنان ردا على هجمات صاروخية نفذت من أراضيه.

يذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في أيار/مايو، في الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي الحادثة في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى 214 قتيلا وأكثر من 6500 جريح وتدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.