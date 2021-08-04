انفجار في ثكنة عسكرية خارج العاصمة السورية يخلف قتيلاً على الأقل

نقلت وسائل إعلام سورية أن انفجارا وقع عند مدخل أحد الثكنات العسكرية في الجانب الغربي من العاصمة السورية، الأربعاء، إلى اشتعال النيران في إحدى الحافلات وقتل سائقها، وشوهد الدخان يتصاعد في المنطقة.

وذكرت التقارير الأولية في وسائل إعلام النظام الرسمية أن الحريق نجم عن انفجار خزان وقود الحافلة عند مدخل الثكنة العسكرية الواقعة بالقرب من ضاحية قدسيا، غرب دمشق. وقد أصيب ثلاثة آخرون ونقلوا إلى المستشفى.

ووصفت قناة "الإخبارية" المملوكة للدولة، الحادث بـ"الإرهابي"، ولم تعط تفاصيل أخرى.

فيما صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتولى مراقبة أوضاع الحرب في البلاد، بأن شخصا واحدا على الأقل قتل وجرح ثلاثة آخرون. وأضاف أن الحافلة احترقت بالكامل في الحادث. وقال المرصد إن سبب الانفجار لم يعرف في الحال.