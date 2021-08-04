هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن انتهاء اختطاف سفينة في خليج عمان

دون أية تفاصيل أو توضيحات، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، الأربعاء، انتهاء اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات في خليج عمان.

وأضافت الهيئة في إشعار على موقعها الإلكتروني: "غادر الخاطفون والسفينة بأمان وانتهت الحادثة"، دون إشارة لاسم السفينة أو العلم الذي تحمله.

ولم تشر الهيئة إلى هوية الخاطفين أو عددهم أو ملابسات وقوع الحادثة، التي أبلغت عنها مساء الثلاثاء، محذرة من عملية "اختطاف محتملة" لسفينة قبالة سواحل الإمارات، دون مزيد من التفصيل.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة أن سفينة تجارية تعرضت إلى حادث قرب سواحل الفجيرة الإماراتية في بحر عمان.

بدوره، ذكر موقع "مارين ترافيك" أن 4 سفن أطلقت تحذيرات إثر فقدانها السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، لافتا أن ذلك جاء وسط ورود أنباء عن "حادث" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي.

وقال الموقع المتخصص في تحديد مواقع السفن مع حركة المرور البحرية إن السفن أطلقت التحذيرات عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في اليوم نفسه، إنها على علم بتقارير عن حادثة بحرية جديدة في خليج عمان، مضيفة "سنواصل تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء بشأن الواقعة".

وأضافت أنه "من المبكر لنا إصدار حكم في ما يتعلق بإمكانية وقوف إيران وراء ما حصل في خليج عمان اليوم"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أيام من إعلان شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، مقتل اثنين من طاقم سفينة ميركير ستريت، جراء تعرضها لهجوم، الخميس، في المحيط الهندي، عندما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إيران عن الحادث، فيما نفت الأخيرة ضلوعها في الحادثة.