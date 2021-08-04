وفد طبي تركي في ليبيا لدعم القطاع الصحي

استقبلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأربعاء، وفدا طبيا تركيا وصل إلى العاصمة طرابلس، بدعوة رسمية، لدعم القطاع الصحي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الليبية، يزور البلاد حاليا وفد يضم أطباء ومسؤولين في القطاع الصحي التركي، بدعوة رسمية، لدعم طرابلس في مواجهة جائحة كورونا، دون تفاصيل عن موعد وصول الوفد أو مدة الزيارة.

وأفاد أن المنقوش استقبلت الوفد "برفقة سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز"، موضحا أنه "يزور ليبيا هذه الأيام بدعوة من وزارة الخارجية".

وأضاف أن السفير التركي "أكد استعداد بلاده لتلبية كل المتطلبات التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة فيروس كورونا".

وقال يلماز، إن "الوفد التركي سيقدم تقريرا كاملا للخارجية الليبية، بالاحتياجات المطلوبة لهذه المرافق الصحية، عقب الانتهاء من زيارتها، والاجتماع بالمسؤولين في وزارة الصحة"، وفق البيان.

من جانبها، أعربت المنقوش، عن "شكرها وتقديرها للحكومة التركية، لسرعة تلبية الدعوة الموجهة إليها للوقوف على حاجات القطاع الصحي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بأزمة كورونا".

والاثنين، صرح وزير الصحة الليبي علي الزناتي، بأن بلاده شهدت ارتفاعا في معدل إصابات كورونا وصل إلى 68 بالمئة، قبل أن يتراجع إلى 24 بالمئة عقب إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، خلال الأيام الأخيرة.

وحتى الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في ليبيا 260 ألفا و951، منه 3 آلاف و635 وفاة، إضافة إلى تعافي 195 ألفا و639 مريضا، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتحظى تركيا بعلاقات متميزة مع الحكومة الليبية الشرعية في مختلف المجالات.

ففي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أبرم البلدان 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفد يضم 14 وزيرا.