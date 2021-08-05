العراق.. عبوة ناسفة تستهدف التحالف الدولي بمحافظة بابل

فجر مجهولون، الخميس، عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولي بمحافظة بابل وسط البلاد، في ثاني هجوم من نوعه خلال ساعات، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم في شرطة بابل علي السامر إن عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب الطريق، انفجرت على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة بابل.

وأضاف السامر أن الهجوم تسبب بإعطاب عدد من عجلات إحدى الشاحنات من دون وقوع إصابات بشرية، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه في غضون ساعات قليلة، بعد انفجار عبوة على رتل آخر في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، ما تسبب بأضرار في إحدى الشاحنات.

كما يعد الهجوم الجديد السابع من نوعه في غضون أسبوع، بعد هجمات مماثلة وقعت في محافظات الديوانية وذي قار (جنوب) وبابل (وسط).

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف، بقيادة واشنطن، في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعد ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالبلاد.