النظام السوري يتلاعب بأدلة تتعلق بالهجوم الكيماوي على دوما عام 2018

طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بمزيد من المعلومات بعد التقارير التي تحدثت عن تدمير أسطوانتي كلور مؤخرًا مرتبطتين بهجوم كيماوي اتهم فيه النظام عام 2018 على مدينة دوما السورية.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء إن النظام السوري أرسل مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو/ تموز تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو/ حزيران على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.

أفادت وسائل إعلام سورية في 8 يونيو/ حزيران أن طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يتم الكشف عن الأهداف.

فيما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه في نوفمبر/ تشرين ثان تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما "في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترًا (حوالي 38 ميلًا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه" وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".

قالت المنظمة إنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما. وطلبت من سوريا في 15 يوليو/ تموز تقديم "جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما".

وأضاف تقرير المنظمة أنه خلال فحص الاسطوانتين في نوفمبر/ تشرين ثان، أُمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.

كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيدًا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو/ حزيران.

قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للمجلس: "هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جدا من جانب سوريا في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى".

ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية ناتالي برودهيرست النقل غير المصرح به وتدمير أسطوانتي الكلور بأنه مصدر "قلق كبير".

فيما قال سفير النظام السوري بسام صباغ للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيماوية أعلن عنها سابقًا أدى إلى تدمير العديد من الغرف والوقود "والأسطوانتين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة".

انتقد صباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفشله في إدانة الهجوم والتركيز "فقط على الجوانب الفنية"، كما اتهم المنظمة بـ"التسييس" وأنها أصبحت "أداة في أيدي بعض الدول"، على حد تعبيره.

قال صباغ إن سوريا رفضت السماح بنقل الأسطوانتين إلى خارج البلاد لأنهما جزء من تحقيق جنائي و"دليل قانوني ومادي فيما يتعلق بالحادثة المزعومة التي استخدم فيها الإرهابيون السلاح الكيماوي والتي أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء"، على زعمه.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2019 إن محققيها وجدوا "دلائل معقولة" على استخدام الكلور كسلاح في الهجوم على دوما بضواحي دمشق، والذي قال عمال طبيون إنه قتل أكثر من 40 شخصًا وأصاب نحو 100 آخرين.

في وقت الهجوم في أبريل/ نيسان 2018، كانت مدينة دوما تحت الحصار من جانب القوات الموالية لنظام الأسد.

من جانبه، اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، وروسيا هي الحليف الوثيق للنظام السوري، مرة أخرى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحيز "لجعل الحقائق تتناسب مع استنتاج أن دمشق مذنبة". وزعم أن هناك "تلاعبات صارخة في تقرير دوما".

قال بوليانسكي إنه من "الغريب جدًا" أن يركز تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على نقل سوريا للاسطوانتين دون أي تقييم للغارات الجوية.

تساءل بوليانسكي: "حتى لو قام الطرف السوري بنقلهما داخل أراضيه، وهو ما نفهم أن سوريا لها كامل الحقوق للقيام به، فهل يعني هذا أن الغارة الجوية مبررة، وهي في الأساس عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة؟"