غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رداً على إطلاق صواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت مواقع الإطلاق التي أطلقت منها صواريخ أمس في جنوب لبنان، فضلا عن هدف إضافي استخدم لمهاجمة إسرائيل في الماضي.

وألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على دولة لبنان في القصف وحذر من "محاولات أخرى للإضرار بالمدنيين الإسرائيليين وسيادة إسرائيل".

كانت الضربات الجوية الليلية تصعيدًا ملحوظًا في وقت حساس سياسيًا. فيما يحاول الائتلاف الحاكم الجديد المكون من ثمانية أحزاب في إسرائيل الحفاظ على السلام في ظل وقف هش لإطلاق النار أنهى حربا استمرت 11 يوما مع قادة حماس في غزة في مايو / أيار. والعديد من الحوادث التي أدت إلى إطلاق الصواريخ هذا الأسبوع من لبنان ركزت الانتباه على الحدود الشمالية لإسرائيل، وسرعان ما أدانت الولايات المتحدة الهجمات على إسرائيل.

أفاد تلفزيون المنار المملوك لحزب الله عن الضربات حوالي الساعة 2 فجرا، قائلا إنها أصابت منطقة خالية في قرية المحمودية في منطقة مرجعيون.

فيما قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث على أراضيها وحذر من وقوع مزيد من الهجمات على إسرائيل من جنوب لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية الأربعاء ورد الجيش بقصف مدفعي متواصل. جاء هذا الإعلان بعد إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للتحذير من هجوم صاروخي محتمل. قال الجيش إن صاروخين سقطا داخل الأراضي الإسرائيلية.

أفادت "قناة 12" أن صاروخا انفجر في منطقة مكشوفة واعترض آخر من قبل نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ القادمة أشعلت حرائق بالقرب من كريات شمونة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 20 ألف شخص بالقرب من الحدود اللبنانية.