إسرائيل تعلن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمالي البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن أكثر من 10 صواريخ، أُطلقت، الجمعة، من لبنان، على شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية".

وذكر أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة وغير مأهولة.

وأضاف أن البلدات المجاورة للحدود اللبنانية تعيش "حالة اعتيادية كاملة".

من جهتها، قالت القناة الإخبارية " 13" إن الجيش الإسرائيلي، بدأ بقصف مواقع في لبنان أطلقت منها النيران.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي، قد قال في وقت سابق، إن صافرات الإنذار أطلقت، الجمعة، في عدة بلدات إسرائيلية في شمالي البلاد.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب: "تم تفعيل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان".