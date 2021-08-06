أصيب 17 شخصًا، جراء قصف صاروخي شنه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بوقت متأخر مساء الخميس، على مركز مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، شمالي سوريا.

و شن التنظيم الإرهابي المذكور أكثر من 10 صواريخ بفارق زمني 5 دقائق بين كل صاروخ والآخر، مستهدفًا المدينة التي سبق وأن تم تطهيرها من الإرهابيين بفضل عملية "درع الفرات".

وعملية "درع الفرات" أطلقها الجيش التركي في 24 أغسطس/ آب 2016، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

وأسفر القصف الذي استهدف مناطق يعيش فيها المدنيون بكثافة، عن إصابة 17 شخصًا بحسب تقديرات أولية، فضلا عن خسائر مادية بعدد من المناطق، كما اشتعلت النيران بالمنازل ما استدعى تدخل الدفاع المدني(أصحاب القبعات البيض) لإطفائها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، وسط مخاوف من تسجيل وفيات، وارتفاع عدد المصابين.

جدير بالذكر أن التنظيم الإرهابي نفسه كان قد شن قصفًا صاروخيًا على المنطقة، ظهر الخميس، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح.