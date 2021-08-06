حزب الله يعلن استهداف "مناطق مفتوحة" في مزارع شبعا المحتلة شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني الجمعة استهدافه بعشرات الصواريخ مناطق مفتوحة في مزارع شبعا المحتلة شمال إسرائيل، وقال إنها جاءت رداً على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

وكانت تل أبيب قالت إن غاراتها تلك جاءت رداً على صواريخ أطلقت باتجاهها من جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه "عند الساعة 11,15 من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداَ على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات (...) في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا".

وأوضح البيان أن القصف تم "بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".