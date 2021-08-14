عون يطلب من البرلمان مناقشة تدهور الأوضاع في لبنان

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، رسالة إلى البرلمان طلب فيها "مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية" في البلاد، عقب توقف المصرف المركزي عن دعم استيراد الوقود والأدوية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون وجه رسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، وطلب منه مناقشتها تحت قبته واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

وطلب عون في الرسالة مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقف دعم استيراد مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من تداعيات.

وأشار في رسالته إلى عدم توافر المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها في البلاد، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي.

وتأتي الرسالة بعد تعذر انعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات وقف دعم الاستيراد، عقب دعوة عون له للانعقاد استثنائيا، في حين رفضها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، الجمعة، إن "دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بما أن الحكومة مستقيلة وتنحصر صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".

ويرجع سلامة، قراره وقف الدعم إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف "وصل إلى الخط الأحمر"، ولا يتوافر لديه دولارات كافية لدعم الاستيراد.

لكنه قال في مقابلة صحفية، الأحد، إن "البديل السريع إما بإقرار قانون في مجلس النواب يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد".

وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وتزيد حدة المعاناة خلافات سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الاعمال وتضع حداً للانهيار المالي.