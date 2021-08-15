وزير إسرائيلي سابق: لسيطرة "طالبان" على أفغانستان تداعيات على أمن إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، الأحد، إن سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان مع الانسحاب الأمريكي من هذا البلد تحمل في طياتها تداعيات على أمن إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة ليعالون على حسابه بموقع تويتر، على ضوء اتساع رقعة سيطرة الحركة الأفغانية لتشمل معظم مساحة البلاد.

وكتب يعالون الذي تولى حقيبة الدفاع في إسرائيل خلال الفترة بين مارس/آذار 2013 إلى مايو/أيار 2016: "صحيح أن أفغانستان بعيدة عن إسرائيل، لكن ستكون هناك تداعيات للانسحاب الأمريكي على مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى أمن إسرائيل".

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 30 ولاية أفغانية من أصل 34، ووصلت مشارف العاصمة كابل، وفق رصد للأناضول.