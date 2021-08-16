استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمخيم جنين شمالي الضفة

استشهد أربعة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، في مخيم جِنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد محافظ جِنين، أكرم الرجوب، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية "ارتقاء أربعة شهداء في جنين فجر اليوم؛ اثنان منهم محتجزان لدى الاحتلال".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد ذكرت في بيان صحفي أن "شهيدين" وصلا مستشفى جِنين الحكومي، بعد مقتلهما برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الشهيدين هما صالح عمار (19 عاما)، ورائد أبو سيف (21 عاما).

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن اشتباكا اندلع بين قوة إسرائيلية وفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين القريب من المدينة، عقب اقتحام القوة له.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

وعادة ما يتصدى مقاومون فلسطينيون في مدينة جنين للاقتحامات الإسرائيلية.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب التجاري العام والحداد على أرواح الشهداء.