استمرار أعمال مكافحة الحرائق بالقرب من مدينة القدس

يكافح رجال الإطفاء في إسرائيل للسيطرة على الحرائق المستمرة لليوم الثاني على التوالي، فيما أجبر مئات السكان على مغادرة منازلهم.

وذكرت خدمات الإطفاء في بيان أن 45 من فرق الإطفاء معززة بثماني طائرات تبذل جهودا كبيرة لإطفاء خمس حرائق غابات غرب المدينة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نحو 17 كيلومترا مربعا من الغابات احترقت بالفعل.

وتم إجلاء الكثير من السكان من منازلهم الأحد في الوقت الذي خرجت فيه الحرائق عن السيطرة، وساعدها في ذلك اشتداد الرياح والأجواء الصيفية بالغة الجفاف.

ظهر عامود من الدخان الكثيف في سماء القدس، وحذرت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية سكان المنطقة من شدة تلوث الهواء ومن ممارسة أنشطة خارجية تستغرق وقتا طويلا. وما زال المحققون يبحثون أسباب الحرائق.