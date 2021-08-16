الجيش العراقي: "داعش" وراء استهداف أبراج الكهرباء

أعلن الجيش العراقي، الاثنين، أن تنظيم "داعش"، يقف وراء الهجمات المتصاعدة لاستهداف أبراج الكهرباء في البلاد.

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال الخفاجي إن "السلطات ألقت القبض على متورطين (لم يحدد عددهم) باستهداف أبراج الكهرباء؛ حيث اتضح أنهم إرهابيون دواعش بعد التحقيق معهم".

وأضاف: "الهدف من استهداف أبراج الطاقة هو خلق الفوضى والقلق الأمني في العراق".

وأوضح الخفاجي أن "السلطات العراقية تبذل جهودًا كبيرة لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في البلاد"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، انقطاع التيار الكهربائي، جراء تفجير برجي طاقة بعبوات ناسفة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد، في بلد ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج أكثر من 30 ألفا، وفق مسؤولين في القطاع.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

ومنذ عقود، يعاني العراق أزمة نقص الكهرباء، جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.