الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل قيادي له في قصف جوي بسنجار

أفادت هيئة "الحشد الشعبي"، أن أحد قادتها ومرافقه قتلا الاثنين، بقصف جوي شنته طائرة مسيرة مجهولة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها، إن "آمر فوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، قتل في قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل مركز قضاء سنجار".

وأضافت أن القصف "أسفر أيضاً عن مقتل أحد مرافقي سعيد، إضافة إلى إصابة مقاتلين اثنين بجروح".

ولم تكشف الهيئة مزيداً من التفاصيل، كما لم يصدر حتى الساعة 00: 12 (ت.غ) أي تعقيب رسمي من الحكومة العراقية حول الحادثة.

و"الحشد الشعبي" المكون في الغالب من فصائل شيعية، تابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية.

فيما أفاد موقع "شفق نيوز" المحلي المقرب من الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود برزاني، أن القصف استهدف سيارة لـ"وحدات حماية سنجار" المرتبطة بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وأضاف الموقع نقلا عن القائد في قوات "البيشمركة" حيدر ششو، أن "المدعو سعيد حسن سعيد، هو المسؤول العسكري لوحدات حماية سنجار".

وكانت تنظيم "بي كا كا" أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى، وخاصة قضاء سنجار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

كما ينتشر مسلحو التنظيم الانفصالي داخل إقليم شمال العراق على حدود تركيا، ومن هناك يشنون هجمات في داخل الأراضي التركية.