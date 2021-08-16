معتقلة صينية تكشف.. تورط الإمارات في اعتقال واستجواب أشخاص لصالح الصين

كشفت امرأة صينية عن وجود مركز اعتقال سري تديره الصين في دبي حيث تقول إنها احتُجزت ثمانية أيام في مع اثنين على الأقل من الأويغور المسلمة.

وقد يكون هذا أول دليل على أن الصين تدير ما يطلق عليه "مواقع سوداء" خارج حدودها .

المرأة، وتدعى وو هوان وتبلغ من العمر 26 عاما، فرت لتجنب تسليمها إلى الصين لأن خطيبها منشق سياسي.

أخبرت وو أسوشيتد برس بأنها اختطفت من فندق في دبي، واحتجزها مسؤولون صينيون في فيلا تم تحويلها إلى سجن، حيث شاهدت أو سمعت سجينين آخرين، كلاهما من الأويغور.

وقالت إنه تم استجوابها وتهديدها باللغة الصينية، وأجبرت على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها بمضايقتها.

أطلق سراح وو في الثامن من يونيو / حزيران الماضي، وهي الآن تسعى للحصول على حق اللجوء إلى هولندا.

وفي حين تشيع "المواقع السوداء" في الصين، فإن رواية وو هي الشهادة الوحيدة المعروفة للخبراء بأن بيجين أنشأت موقعًا أسودا في بلد آخر.

سيعكس مثل هذا الموقع كيف تستخدم الصين نفوذها الدولي بشكل متزايد لاحتجاز أو إعادة المواطنين الذين تريدهم من الخارج، سواء كانوا منشقين أو مشتبه بهم في قضايا فساد، أو أقليات عرقية مثل الأويغور.

لم تتمكن أسوشيتد برس من تأكيد أو دحض رواية وو بشكل مستقل، ولم تتمكن من تحديد الموقع بدقة.

مع ذلك، رأى مراسلون وسمعوا أدلة مؤيدة لرواية وو، ويتضمن ذلك طوابع في جواز سفرها، وتسجيل من هاتف لمسؤول صيني يطرح عليها أسئلة، ورسائل نصية أرسلتها من السجن إلى قس.

من جهتها قالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، "ما يمكنني قوله هو أن الموقف الذي تحدثت عنه هذه السيدة غير صحيح".

ولم ترد حكومة دبي على عدة مكالمات هاتفية من أسوشيتد برس لطلب التعليق.

قالت يو جي تشين، الأستاذة المساعدة في أكاديميا سينيكا التايوانية، إنها لم تسمع عن سجن سري صيني في دبي.

وأضافت: "مثل هذه المنشآت في دولة أخرى أمر غير عادي."

مع ذلك، أشارت أيضًا إلى أن ذلك يتماشى مع محاولات الصين بذل كل ما في وسعها لإعادة مواطنين بعينهم، سواء من خلال الوسائل الرسمية كتوقيع معاهدات تسليم مجرمين، أو وسائل غير رسمية كإلغاء التأشيرات، أو الضغط على أسر المطلوبين في الوطن.

وأضافت تشين أن الأويغور بشكل خاص يتم تسليمهم أو إعادتهم إلى الصين، التي تحتجز الأقلية ذات الغالبية المسلمة للاشتباه في تورطهم في جرائم إرهاب، أو حتى بسبب أعمال غير ضارة نسبيًا كأداء الصلاة.

علماً أن وو وخطيبها، وانغ جينغيو، 19 عاما، ليست من الأويغور، بل هما من الهان، الذين يشكلون الأغلبية العرقية في الصين.

باتت دبي مدينة تمتلك تاريخاً من استجواب الأويغور وترحيلهم إلى الصين، ويقول نشطاء إن دبي نفسها مرتبطة بعمليات استجواب سرية.

قالت رادها ستيرلنغ، محامية قانونية أسست منظمة حقوقية في دبي، إنها عملت مع حوالي عشرة أشخاص أفادوا بأنهم محتجزون في فيلات بالإمارات، وبينهم مواطنون من كندا والهند والأردن، ولكن ليس من الصين.

وأضافت رادها: "ليس هناك شك في أن الإمارات احتجزت أشخاصا بالنيابة عن حكومات أجنبية متحالفة معها. لا أعتقد أنهم سيرفضون هكذا طلب من هذا الحليف القوي."

غير أن باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر والذي يعمل الآن مستشارا استراتيجيا لمنتدى الخليج الدولي، وصف المزاعم بأنها "غير معهودة بالمرة" بالنسبة للإماراتيين.

في السابع والعشرين من مايو / أيار، قالت وو إن المسؤولين الصينيين استجوبوها في فندق إقامتها وبعد ذلك أخذتها شرطة دبي إلى مركز للشرطة واحتجزتها لثلاثة أيام.

أضافت أنه في اليوم الثالث جاء لزيارتها رجل صيني قدم نفسه على أنه لي شوهانغ. وقال لها إنه يعمل في القنصلية الصينية بدبي، وسألها عما إذا كانت قد أخذت أموالا من منظمات أجنبية للعمل ضد الصين.

ولي شوهانغ مدرج في منصب القنصل العام على الموقع الإلكتروني للقنصلية الصينية في دبي. ولم ترد القنصلية على مكالمات متعددة تطلب التعليق والتحدث مع لي مباشرة.

قالت وو إنه تم تكبيل يديها ووضعها في سيارة تويوتا سوداء. أضافت أنه بعد نصف ساعة، تم نقلها إلى فيلا بيضاء مكونة من ثلاثة طوابق، حيث تم تحويل الغرف إلى زنازين فردية.

أخذت وو إلى زنزانتها الخاصة، وبها باب معدني ثقيل وسرير وكرسي ومصباح أبيض مضاء طوال النهار والليل. قالت إنه تم استجوابها وتهديدها عدة مرات باللغة الصينية.

أوضحت أنها رأت سجينة أخرى، وهي امرأة من الأويغور، بينما كانت تنتظر دخول الحمام في مرة من المرات.

وفي مرة ثانية، سمعت امرأة من الأويغور تصرخ بالصينية وتقول: "لا أريد العودة إلى الصين، أريد العودة إلى تركيا".

وقالت وو إن حددت هوية المرأتين على أنهما من الأويغور، بناء على مظهرهما ولكنتهما المميزة.

كما أعطاها الحراس هاتفاً وبطاقة هاتف، وأمروها بالاتصال بخطيبها والقس بوب فو، رئيس تشاينا أيد، وهي منظمة مسيحية غير ربحية كانت تساعد الزوجين.

أكد وانغ لأسوشيتدبرس أن وو اتصلت به وسألته عن مكانه. وقال فو إنه تلقى ما لا يقل عن أربع أو خمس مكالمات منها خلال هذا الوقت، بعضها من رقم هاتف غير معروف في دبي، بما في ذلك مكالمة كانت تبكي فيها وغير متماسكة تقريبا.

كما استعرضت أسوشيتدبرس الرسائل النصية التي أرسلتها وو إلى فو في ذلك الوقت، وكانت غير مترابطة وعشوائية.

وقالت وو إن آخر شيء طلبه منها خاطفوها هو التوقيع على وثائق تشهد بأن وانغ كان يضايقها.

أضافت لأسوشيتدبرس: "كنت في الواقع خائفة وأجبرت على التوقيع على الوثائق".

بعد إطلاق سراح وو، سافرت إلى أوكرانيا، حيث تم لم شملها مع وانغ.

بعد تهديدات من الشرطة الصينية بأن وانغ قد يواجه الترحيل من أوكرانيا، فر الزوجان مرة أخرى إلى هولندا.

أضافت وو: "اكتشفت أن الأشخاص الذين يخدعوننا هم صينيون، وأن أبناء وطننا يؤذون أبناء جلدتهم".