إصابة عنصر من البيشمركة في هجوم لتنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق

أصيب عنصر من قوات البيشمركة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بمحافظة دهوك في إقليم شمال العراق.

وقال وكيل وزارة البيشمركة بالإقليم، سربست لزكين، في بيان الأربعاء إن مسلحي "بي كا كا" فجروا لغماً أرضياً في عربة عسكرية لقوات البيشمركة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأضاف أن أحد عناصر البيشمركة أصيب بجروح جراء التفجير، دون توضيح طبيعة الإصابة.

وأشار البيان إلى أن تنظيم "بي كا كا" يواصل هجماته على البيشمركة وأعماله التخريبية في المنطقة الحدودية مع تركيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قتل 6 أفراد من البيشمركة في هجومين لمسلحي "بي كا كا" في محافظة دهوك، وفق وزارة البيشمركة.

يذكر أن تنظيم "بي كا كا" يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، كما يحتل 515 قرية كردية، بحسب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني.

ويشن التنظيم الانفصالي من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.