كامل يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة مصر

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي وصل اليوم لإسرائيل، في زيارة "مفاجئة".

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إن كامل وجّه دعوة رسمية لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة القاهرة".

وقال في هذا الصدد "وجّه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف البيان، إن اللقاء "بحث الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية؛ كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة".

وعقب اجتماعه ببينيت، توجّه كامل لمدينة رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.