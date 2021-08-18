مجلس الأمن قلق من احتمال تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة

حذر مجلس الأمن الدولي من التداعيات الناجمة عن الصراع الليبي "بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة"،

معرباً عن "القلق لبالغ إزاء تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل".

وحث المجلس في بيان رئاسي أصدره الثلاثاء بالإجماع (15 دولة) المجتمع الدولي على "المزيد من الدعم والتعاون الإقليمي وكذلك التنسيق بين ليبيا والبلدان المجاورة في منطقة الساحل وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمواجهة حدوث المزيد من التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

كما أعرب مجلس الأمن عن "القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في بعض دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وتمدد الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وكذلك في منطقة غرب إفريقيا الأوسع".

وأعاد بيان المجلس التأكيد على أن "استقرار الوضع وحماية المدنيين في منطقة غرب إفريقيا هي مسؤولية أساسية للحكومات المعنية ويتطلب استجابة متكاملة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية".

ولسنوات عانت ليبيا الغنية البلد بالنفط من نزاع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن حفتر ما يزال بعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.