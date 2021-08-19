إسرائيل تسعى لتوسيع علاقاتها مع مصر لتشمل النواحي الاقتصادية والمدنية

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع مدير المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، توسيع العلاقات بين إسرائيل ومصر.

وذكر لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر الخميس أنه التقى بوزير المخابرات المصري عباس كامل، وناقشا "العلاقات بين البلدين، وضرورة توسيع العلاقات لتشمل القضايا الاقتصادية والمدنية كذلك".

وأضاف: "لدى إسرائيل ومصر مجالات أخرى يمكن تعزيز التعاون فيها، بدءًا بالتجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة، وهي المجالات التي ستساعد على تعزيز التواصل بين الدول".

وتابع "أشرنا إلى الدور المركزي الذي تلعبه السفارة الإسرائيلية في القاهرة في هذا السياق، واتفقنا على استمرار الخطاب المشترك".

وأشار لابيد إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تقوم على اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر، ضرورية لأمن المنطقة واستقرارها".

وكان كامل قد وصل إسرائيل أمس الأربعاء، حيث التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس.

كما زار كامل، أمس، مدينة رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.