الحريري يتنقد إعلان حزب الله إرسال إيران سفينة وقود للبنان

أكد سعد الحريري أن "حزب الله لن يحصل على تأشيرة لتسليم لبنان إلى السطوة الإيرانية".

جاء ذلك في تغريدة لرئيس "تيار المستقبل" اللبناني، على تويتر بعد ساعات على إعلان أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أن سفينة الوقود الإيرانية الأولى في طريقها إلى بلاده.

وتساءل الحريري: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في صراعات داخلية وخارجية؟".

وأضاف: "يستطيع حزب الله أن يحصل على تأشيرة تواطؤ مع العهد، لكنه لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية".

وأوضح: "الحزب يعلم أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".

واعتبر أن إيران تعطل تأليف الحكومة اللبنانية، متسائلا: "وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟".

وتفرض الولايات المتحدة بشكل متكرر عقوبات ضد كيانات وشخصيات إيرانية أو تتعامل مع النظام في طهران.

وفي مايو/أيار 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران، بعد انسحابها من اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي.

ومنذ ذلك الحين، تراجع إنتاج إيران من النفط إلى أقل من نصف مليون برميل يوميا، من نحو 3.5 ملايين قبل فرض العقوبات.

ولم يصدر تعليق فوري عن "حزب الله" حول تصريحات الحريري، لكن نصر الله قال في كلمته، الخميس، إن "إيران لم تتدخل أبداً في تأليف أي حكومة في لبنان أو تعطيلها بل هناك أطراف خارجية تقوم بذلك".