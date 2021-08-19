افتتاح سفارتي البحرين والمغرب قريبا في تل أبيب

أعلن متحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المغرب والبحرين، ستفتتحان قريبا، سفارتيهما في "تل أبيب".

وقال حسن كعبية، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في حديث خاص لوكالة الأناضول "قريبا ستفتتح البحرين سفارة لها في تل أبيب، وسترفع المغرب مستوى التمثيل من مكتب اتصال إلى سفارة".

وأضاف "نأمل أن يتم قريبا التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات مع دول عربية أخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشاد كعبية بتقدم العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

وقال "لقد قام وزير الخارجية يائير لابيد بزيارة تاريخية، الأسبوع الماضي، إلى المغرب، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ العام 2003".

وأضاف "افتتح وزير الخارجية لابيد، مكتب الاتصال في الرباط، والتقى مع عدد من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية والسياحة والعمل، وهذا يدل على تقدم كبير في العلاقات بين البلدين".

وتابع كعبية "خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيقوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بزيارة إلى إسرائيل من أجل افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب".

وأكمل كعبية "سيتم في الأسابيع المقبلة، رفع مستوى تمثيل مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب إلى سفارة كاملة".

وقال "بموجب الاتفاق الموقع بين إسرائيل والمغرب، سيتم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين".

واعتبر كعبية أن "السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات والسودان، يختلف عنه بين إسرائيل والمغرب".

وقال: "السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات والسودان، هو نموذج مختلف، إذ أنه في السابق لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وهذه البلدان".

وأضاف "بالنسبة للمغرب، كانت هناك علاقات في الماضي بين إسرائيل والمغرب حتى العام 2000، ثم توقفت، وفي العام الماضي، تجددت باتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وادعى كعبية أن الاتفاقيات بين إسرائيل والبحرين والإمارات، تستند في جانب مهم منها على العلاقات بين الشعوب.

وقال "نحن نتحدث عن نموذج جديد، يختلف حتى عن السلام مع الأردن ومصر، إذ أنه في جانب كبير منه يركز على العلاقات بين الشعوب، وليس فقط الحكومات".

وأضاف "خذ مثالا على ذلك، فإنه خلال 4-5 أشهر من العلاقات بين إسرائيل والإمارات تم إبرام اتفاقيات تجارية واقتصادية بقيمة تصل إلى أكثر من 520 مليون دولار أمريكي وهي عملية مستمرة ومتصاعدة".

وتابع "نموذج آخر، يتمثل في الزيارات السياحية، حيث قام أكثر من 230 ألف إسرائيلي بزيارة الإمارات، خلال الأشهر ما بعد توقيع الاتفاق".

وأكمل "أيضا هناك علاقات مشتركة في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية، التي تتم بشكل مباشر بين مؤسسات في كلا البلدين".

وأردف "مؤخرا قام وكيل وزارة الخارجية البحرينية بزيارة إلى إسرائيل، وخلال فترة أسبوع التقى مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، والتقى العديد من رجال الأعمال والمؤسسات الأهلية".

وكانت إسرائيل قد وقعت العام الماضي، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات.

ولاحقا، أعلنت السودان عن قرارها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، خلال 2020، والتي توقفت في العام 2000.

كما يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.