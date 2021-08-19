نصر الله: سفينة الوقود الإيرانية الأولى في طريقها إلى لبنان وستتبعها سفن أخرى

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الخميس، إن سفينة الوقود الإيرانية الأولى في طريقها إلى بلاده.

جاء ذلك في كلمته خلال إحياء مراسم يوم العاشر من المحرم بالضاحية الجنوبية غربي لبنان، بثتها فضائيات محلية.

وأوضح نصر الله، أن "السفينة الأولى المحملة بالمحروقات التي سوف تنطلق من إيران قد أنجزت كل الترتيبات وستُبحر خلال ساعات إلى لبنان".

وأضاف: "ستتبع هذه السفينة سفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة".

وفي 11 أغسطس/ آب الجاري، قرر مصرف لبنان المركزي إصدار اعتمادات استيراد المحروقات بسعر صرف السوق حيث يتجاوز سعر الدولار 20 ألف ليرة، بعدما كان يعتمد سعر 3900 ليرة للدولار لاستيرادها سابقا.

ويعني قرار المركزي رفعا كاملا للدعم عن الوقود، وهو ما قابله رفض من حكومة تصريف الأعمال وأثار احتجاجات شعبية واسعة.

ويشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لواردات البلاد من السلع الأساسية.

من ناحية أخرى، قال نصر الله: "نترقب بكل أمل ما ستكشف عنه اللقاءات المتواصلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي".

وتابع: "هناك من يحاول في الداخل والخارج تحميلنا مسؤولية الإخفاق في تأليف الحكومة وهذا غير صحيح". دون تسمية أفراد أو جهات.

وشدد على أن "إيران لم تتدخل أبداً في تأليف أي حكومة في لبنان أو تعطيلها بل هناك أطراف خارجية تقوم بذلك".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.

وسبق هذا التكليف اعتذار رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، عن عدم استكمال مهمة تشكيل الحكومة جراء خلافات مع عون حول توزيع الحقائب الوزارية.