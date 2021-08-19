4 أطفال على الأقل ضحايا هجوم صاروخي لنظام الأسد على إدلب

شنت قوات النظام السوري وداعموها هجوماً صاروخياً على مناطق سكنية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وأفاد مراسل الأناضول، الخميس، أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، قصفت قرية مشون جنوبي إدلب من قاعدة في مدينة معرة النعمان بالمحافظة نفسها.

ووفقا لمعلومات صادرة عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين منهم 4 أطفال، إلى جانب إصابة 4 آخرين بجروح.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.