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ألبانيا ترفض تسليم رجل يواجه عقوبة الإعدام في مصر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.08.2021 15:31
آخر تحديث في 20.08.2021 15:38

رفضت محكمة في ألبانيا تسليم رجل مصري يواجه عقوبة الإعدام في بلاده.

ألغى القاضي أرتان جيرميني تسليم محمد راجح بعدما فشلت السلطات المصرية في تقديم تأكيدات بأنه لن يتم إعدامه.

حكمت محكمة مصرية على راجح بالإعدام في جريمة قتل في نوفمبر/ تشرين ثان 2019 في محافظة الجيزة المصرية. كانت السلطات قد أصدرت مذكرة دولية باعتقاله.

كان راجح قد اعتقل في مطار ألبانيا الدولي في مايو / أيار أثناء محاولته دخول البلاد كسائح.

حظرت ألبانيا رسميًا عقوبة الإعدام في أكتوبر / تشرين أول 2000، لكن أحكام الإعدام توقفت فعليًا في عام 1995 عندما أصبحت الدولة عضوًا في مجلس أوروبا، منظمة حقوق الإنسان الرائدة في القارة.

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