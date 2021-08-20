التزام أمريكي ليبي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفا

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص للبلاد، ريتشارد نورلاند، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، التزامهما المشترك بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد بموعدها المحدد سلفًا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها نورلاند اليوم مع محمد المنفي، بحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية بليبيا على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أن نورلاند والمنفي دعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى "الامتناع عن أية تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد من شأنه تقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020".

والثلاثاء أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إٍغلاق باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي داخل البلاد.

من جانبه، أكد عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وفق البيان، أن "عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في الداخل بلغ حتى موعد إقفاله مليونين و830 ألفا و971 ناخبا وناخبة".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية ونيابية في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة ليبية لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.