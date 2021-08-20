الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل لاستقطاب استثمارات

يزور رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الكويت الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في أبريل/ نيسان 2020.

ووفق بيان للخارجية العراقية، "يجري الكاظمي زيارة رسمية إلى الكويت الأسبوع المقبل، للتباحث بشأن تنمية التجارة بين البلدين".

وأفاد البيان بأنه "من المقرر أن يعقد الكاظمي لقاءات مع رجال أعمال كويتيين، بهدف دخول الاستثمارات الكويتية إلى السوق التجاري العراقي، ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".

كما تهدف الزيارة "لمناقشة سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات".

وتعد الزيارة المرتقبة للكاظمي هي الأولى للكويت منذ توليه مهام منصبه في أبريل/ نيسان 2020.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

ولا تزال جملة من المشاكل عالقة بين العراق والكويت، أبرزها الآبار النفطية المشتركة وملف المفقودين الكويتيين، إلى جانب اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين البلدين عام 2012.