سفينة "إيفرغيفن" تعود إلى قناة السويس بعد 5 أشهر على جنوحها فيها

عادت الجمعة، سفينة الحاويات "إيفرغيفن" إلى قناة السويس، عقب نحو 5 أشهر على جنوحها في المجرى الملاحي.

ووفق وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفتا "اليوم السابع" و"الوطن" الخاصتين، "دخلت السفينة البنمية إيفرغيفن، مجرى قناة السويس صباح الجمعة، لاستكمال رحلتها متجهة إلى الصين".

وأوضحت الصحيفتان أن هيئة قناة السويس خصصت قاطرتين لمرافقة سفينة الحاويات إيفرغيفن خلال رحلة عبورها من قناة السويس عائدة إلى الصين بعد تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، غادرت السفينة "إيفرغيفن" قناة السويس، بعد تسوية مالية بلغت 540 مليون دولار، بسبب جنوحها وتعطيلها للمجرى الملاحي 6 أيام في مارس/آذار الماضي.

وجاءت مغادرتها بعد توقيع هيئة قناة السويس، اتفاق تسوية مع الشركة المالكة، في إغلاق نهائي لملف السفينة التي ظلت محتجزة مدة 107 أيام.

و"إيفرغيفن" مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وحمولتها نحو 220 ألف طن من البضائع.