قصف صاروخي إسرائيلي واسع يستهدف مواقع قرب مدينتي دمشق وحمص

أعلنت وسائل إعلام رسمية للنظام السوري أنّ صواريخ إسرائيلية استهدفت ليل الخميس مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، مشيرة إلى أنّ دفاعاته الجوية "تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله إنّه بُعيد الساعة 23:00 (08,00 ت غ) من ليل الخميس "نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر أنّ "وسائط دفاعنا الجوّي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتمّ الآن تدقيق نتائج العدوان".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة قرب الحدود اللبنانية بريف دمشق، وهي منطقة متداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي.

وفي لبنان المجاور أفادت وسائل إعلام أنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية-السورية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.