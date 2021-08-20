لبنان يقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

قدم لبنان شكوى للأمم المتحدة بشأن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على سيادته.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، غداة تحليق طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض وعبور عدة صواريخ في أجواء مناطق لبنانية.

وأفاد البيان بـ"إرسال شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي‎ تتعلق بالخروق الإسرائيلية، وتطالب بضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجدداً".

بدورها، أدانت وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر "إطلاق العدو الإسرائيلي صواريخ من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح واستهداف مواقع في سوريا على علو منخفض".

وقالت: "ما حدث شكل حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين، وتهديدا مباشرا وخطيرا لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت".

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في بيان، إن "استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701".

ومساء الخميس، شهدت مناطق لبنانية عدة تحليقاً لطائرات حربية على علو منخفض وعبور عدة صواريخ في أجوائها، ما سبب حالة هلع بين سكان تلك المناطق.

وفي أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1701، لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، في أعقاب حرب بين الطرفين استمرت 33 يوما.

ومؤخرا، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في سوريا، مستخدما المجال الجوي اللبناني، إضافة إلى خروقات برية وبحرية.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفذ.