وزير خارجية إسرائيل: ليس بالإمكان إبرام اتفاق لحل الدولتين في ظل حكومة بينيت

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الجمعة، إن حكومة بلاده برئاسة نفتالي بينيت "لن تبرم اتفاقاً لحل الدولتين".

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست"، عن لابيد قوله: "ليس بالإمكان إبرام اتفاق لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خلال فترة رئاسة نفتالي بينيت للحكومة".

وأضاف: "حل الدولتين لن يحدث ضمن هذا التناوب على الحكومة (..) لا يوجد اتفاق على ذلك".

وردًا على سؤال بشأن تغيير الموقف حال توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، قال لابيد: "من الممكن أن يحدث ذلك".

وفي يونيو/حزيران الماضي، تشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية على أساس التناوب بين نفتالي بينيت ويائير لابيد على رئاسة الوزراء.

وبموجب الاتفاق يرأس بينيت الحكومة حتى سبتمبر/أيلول 2023، كما يتولى لابيد رئاستها حتى نوفمبر/تشرين ثان 2025.

ويعارض بينيت اليميني قيام دولة فلسطينية بشكل قاطع، في حين يؤيد لابيد الوسطي الانفصال عن الفلسطينيين، دون الموافقة على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية في مقدمتها الملف الإيراني والشأن الفلسطيني.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الحالية تأييدها لحل الدولتين ومعارضتها لأي إجراء من شأنه تقويض هذا الحل.