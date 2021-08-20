وزير دفاع قطر يزور واشنطن بعد أيام من سيطرة طالبان على أفغانستان

بحث وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، الخميس، مع وكيل وزير الدفاع الأمريكي للاستخبارات والأمن رونالد مولتري تعزيز العلاقات العسكرية.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة الامريكية واشنطن، حيث يجري وزير دفاع قطر زيارة للبلاد، غير معلنة المدة، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية.

وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها."

وكان الوزير القطري، قد بحث الخميس، أيضاً، مع نظيره الأمريكي آخر التطورات الإقليمية التي تمر بها المنطقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة "المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها"، وفق البيان ذاته، من دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة وزير الدفاع القطري لواشنطن، بعد أيام من سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، وقبلها غادر الرئيس أشرف غني البلاد.

وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ولدى حركة طالبان مكتب تمثيلي في الدوحة، حيث انعقدت المفاوضات بينها وبين واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والتي جرى تسريع وتيرة سحبها هذا الشهر على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في العاصمة القطرية.