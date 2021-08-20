"يونيفيل": تحليق طائرات إسرائيلية فوق لبنان انتهاك لسيادته

قالت بعثة "يونيفيل" الأممية، الجمعة، إن "تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وللسيادة اللبنانية".

جاء ذلك على لسان رئيس البعثة، قائدها العام اللواء ستيفانو دل كول، ردا على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" الحكومية، حول موضوع الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وجدد المسؤول الأممي دعوته الجيش الإسرائيلي إلى "الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود اليونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين سكان المنطقة"، داعياً "كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أو رد من شأنه زيادة تصعيد الوضع".

من جهته، أبلغ الرئيس ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا، خلال لقائهما في قصر الرئاسة (شرق بيروت)، الجمعة، أن "اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية، انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701".

وشدد عون، بحسب بيان للرئاسة، على أن الاختراق "يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له".

وفي وقت سابق الجمعة، قدم لبنان شكوى للأمم المتحدة، بشأن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على سيادته، بحسب بيان للخارجية اللبنانية.